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19 Nisan 2020, Pazar
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'de Falcao takipçi sayısıyla fark attı!

Süper Lig'de Falcao takipçi sayısıyla fark attı!

'un Portekizli yıldızı , sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısını 422 milyonun üzerine çıkararak birçok isme fark attı. Öte yandan 'de zirveyi ise 'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao elinde bulunduruyor.

İtalya ekibi 'un Portekizli yıldızı , futbolcular arasındaki sosyal medya rekabetinde açık ara zirvede yer almaya devam ediyor. Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan yıldız futbolcular arasında Ronaldo, her yıl olduğu gibi bu sene de hayran sayısında büyük artış yaşadı. Geçen yılın nisan ayında sosyal paylaşım sitelerinde 361 milyona yakın hayranı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bu sene bu sayıyı 422 milyonun üstüne çıkardı.

INSTAGRAM HESABINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son dönemlerin sosyal medyadaki en popüler sporcusu Cristiano Ronaldo, en büyük çıkışı 'da yaşadı. Instagram'daki takipçi sayısını 162 milyondan 213 milyona çıkaran Ronaldo, rakiplerine büyük fark attı. Twitter'daki hayran sayısını 77 milyondan 83 milyona çıkaran Ronaldo'nun Facebook'taki takipçi rakamı ise 122 milyondan 126 milyona yükseldi.

ÜNLÜLERİ GERİDE BIRAKTI

Ronaldo, Facebook ve Instagram'da en çok takip edilen kişi unvanlarını korudu. Portekizli futbolcu, 126 milyon takipçi sayısıyla zirvede yer aldığı Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (99 milyon), ABD'li aktör (94 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (82 milyon) geçmeyi başardı. Instagram'da 213 milyon takipçi sayısı ise Ronaldo'yu ABD'li şarkıcılar Ariana Grande (181 milyon), (173 milyon) ve ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın (179 milyon) önünde tuttu.

NEYMAR'IN TAKİPÇİ KİTLESİ 242 MİLYON

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , Ronaldo'nun ardından sosyal medyada en fazla takipçiye sahip futbolcu oldu. Neymar, Instagram'da 137 milyon, Facebook'ta 59 milyon, Twitter'da 46 milyon olmak üzere 242 milyonluk takipçi sayısıyla ön plana çıktı.

RONALDO, MESSI'NİN İKİ KATINA YAKLAŞTI

'nın kaptanı Arjantinli yıldız , sosyal medyadaki 241 milyonluk hayran kitlesiyle yeşil sahalardaki en büyük rakibi Ronaldo'nun çok gerisinde kaldı. Twitter hesabı olmayan Messi'nin Instagram'da 148 milyon, Facebook'ta 93 milyon takipçisi bulunuyor.

'İN EN POPÜLERİ FALCAO

'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, toplamda 42 milyon (Twitter'da 17 milyon, Instagram'da 13 milyon, Facebook'ta 12 milyon) takipçiyle rakiplerine fark atarak Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Alman golcü 14 milyonun üzerinde, Beşiktaş'tan Ganalı Kevin-Prince Boateng yaklaşık 7 milyon, Kasımpaşa'dan Portekizli 6, Galatasaray'dan Uruguaylı kaleci ise 5 milyona yakın takipçiyle ligin diğer popüler futbolcuları olarak dikkati çekti.

  1. 19.04.2020
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