Fatih Terim'in ilk hamlesi belli oldu! Dev operasyon başlıyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Fatih Terim'in ilk hamlesi belli oldu! Dev operasyon başlıyor...

Corona virüsü (koronavirüsü) tedavisi nedeniyle hastanede kalan ve kısa süre önce çıkarak bu ölümcül hastalığı atlatan Fatih Terim Florya'da dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor... Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'da yapacağı köklü değişiklikle diğer takımlara emsal olacak bir girişime hazırlanıyor. Yıldız olsa da olmasa da kimsenin gözünün yaşına bakmayacak Terim, dev operasyon için start veriyor! İşte o gelişme...
19 Nisan 2020 Pazar 10:48 Güncelleme: 19.04.2020 11:22
Fatih Terim'den ilk hamle! 3 yıldız için 'gitsin' talimatı

Cim-Bom, bu şekilde önümüzdeki sezon takımı hem gençleştirecek hem de yaş ortalamasını düşürecek.

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Fatih Terim'den ilk hamle! 3 yıldız için 'gitsin' talimatı

Bir taraftan genç, dinamik ve tempolu bir takım yaratmak isteyen teknik direktör Fatih Terim diğer taraftan da transfer edilecek futbolcuların daha sonra satılabilir ve para kazandırabilir olmasına dikkat edecek.

Fatih Terim'den ilk hamle! 3 yıldız için 'gitsin' talimatı

Deneyimli teknik adam, sezon içerisinde de, oyuncunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılması gerektiğini söylemişti.

Fatih Terim'den ilk hamle! 3 yıldız için 'gitsin' talimatı

Galatasaray, devre arasında da zaten bu çerçevede 22 yaşındaki Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katmıştı.

Fatih Terim'den ilk hamle! 3 yıldız için 'gitsin' talimatı

Sarı-kırmızılıların gelecek sezon planlamasına bakıldığında kadrosuna katmayı düşündüğü Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Nazım Sangare 25 yaşında. Yine listede bulunan Oğulcan Çağlayan ise 24 yaşında. Bonservislerinin alınması veya yeniden kiralanmaları gündemde olan Lemina 26, Onyekuru ise 22 yaşında...

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