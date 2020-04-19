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Fatih Terim'in ilk hamlesi belli oldu! Dev operasyon başlıyor...

Corona virüsü (koronavirüsü) tedavisi nedeniyle hastanede kalan ve kısa süre önce çıkarak bu ölümcül hastalığı atlatan Fatih Terim Florya'da dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor... Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'da yapacağı köklü değişiklikle diğer takımlara emsal olacak bir girişime hazırlanıyor. Yıldız olsa da olmasa da kimsenin gözünün yaşına bakmayacak Terim, dev operasyon için start veriyor! İşte o gelişme...

19 Nisan 2020 Pazar 10:48 Güncelleme: 19.04.2020 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





