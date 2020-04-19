GALERİ
Fatih Terim'in ilk hamlesi belli oldu! Dev operasyon başlıyor...
Corona virüsü (koronavirüsü) tedavisi nedeniyle hastanede kalan ve kısa süre önce çıkarak bu ölümcül hastalığı atlatan Fatih Terim Florya'da dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor... Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'da yapacağı köklü değişiklikle diğer takımlara emsal olacak bir girişime hazırlanıyor. Yıldız olsa da olmasa da kimsenin gözünün yaşına bakmayacak Terim, dev operasyon için start veriyor! İşte o gelişme...
19 Nisan 2020 Pazar 10:48 Güncelleme: 19.04.2020 11:22
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılıların gelecek sezon planlamasına bakıldığında kadrosuna katmayı düşündüğü Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Nazım Sangare 25 yaşında. Yine listede bulunan Oğulcan Çağlayan ise 24 yaşında. Bonservislerinin alınması veya yeniden kiralanmaları gündemde olan Lemina 26, Onyekuru ise 22 yaşında...
DİĞER GALERİLER