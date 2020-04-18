Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili ilginç ayrıntı ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'yi tam 21 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup ettiği mücadele ile sarı-kırmızılıların bir önceki galibiyetini aldığı 1999 yılında oynanan maç arasında ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o ayrıntı...
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de bu sezon, 21 yıllık bir seri sona ermiş ve Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmayla ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'yi bu yıla kadar deplasmanda en son 22 Aralık 1999'da oynanan maçta 2-1 yenmişti. Bu karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise Fahir Ersoy görev almıştı. Galatasaray'ın ligde bu sezon 23 Şubat'ta Fenerbahçe'yi mağlup ettiği müsabakada ise Fahir Ersoy'un oğlu Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yaptı.
Bu ilginç detay sosyal medyada birçok kullanıcının da dikkatinden kaçmadı.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 10:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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