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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Tarihi derbiyle ilgili ilginç ayrıntı! Meğer hakemler...

- derbisiyle ilgili ilginç ayrıntı ortaya çıktı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili ilginç ayrıntı ortaya çıktı!

'ın 'de bu sezon 'yi tam 21 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup ettiği mücadele ile sarı-kırmızılıların bir önceki galibiyetini aldığı 1999 yılında oynanan maç arasında ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o ayrıntı...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 'de bu sezon, 21 yıllık bir seri sona ermiş ve ezeli rakibi 'yi 'de 3-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmayla ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'yi bu yıla kadar deplasmanda en son 22 Aralık 1999'da oynanan maçta 2-1 yenmişti. Bu karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise görev almıştı. Galatasaray'ın ligde bu sezon 23 Şubat'ta Fenerbahçe'yi mağlup ettiği müsabakada ise Fahir Ersoy'un oğlu Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Bu ilginç detay sosyal medyada birçok kullanıcının da dikkatinden kaçmadı.


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  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 10:57
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