Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili ilginç ayrıntı ortaya çıktı!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de bu sezon, 21 yıllık bir seri sona ermiş ve Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmayla ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'yi bu yıla kadar deplasmanda en son 22 Aralık 1999'da oynanan maçta 2-1 yenmişti. Bu karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise Fahir Ersoy görev almıştı. Galatasaray'ın ligde bu sezon 23 Şubat'ta Fenerbahçe'yi mağlup ettiği müsabakada ise Fahir Ersoy'un oğlu Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Bu ilginç detay sosyal medyada birçok kullanıcının da dikkatinden kaçmadı.



