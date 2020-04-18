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Emre Belözoğlu görev başına! İşte tek telefonla ulaşabileceği önemli isimler
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Emre Belezöoğlu sezon sonunda emekli olacak. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan 39 yaşındaki ismi Avrupa tecrübesi ve bu süreçte edindiği çevre sayesinde tek telefonla dünya futbolunda herkese ulaşabilecek bir potansiyele sahip. İşte o isimler...
18 Nisan 2020 Cumartesi 09:40
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu özgeçmişi ile dikkat çekiyor.
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Bu görev için Fenerbahçe Kulübü'nde yakın zamanda Terraneo ve Comolli görevlendirilse de başarı sağlanamamıştı.
Emre Belözoğlu da uluslararası bağlantılarının yanı sıra Türkiye ve Fenerbahçe gerçeklerini bilmesiyle büyük avantaja sahip. Şu an takım kaptanı olan Belözoğlu'nun en önemli eksiği ise bu görevi daha önce yapmamış olması.
Ancak 40 yaşındaki yıldız; İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca konuşuyor ve bu da iletişim konusunda artı not katıyor.
Dünyanın en önemli üç liginde forma giyen tecrübeli isim, İtalya'da 4 sene, İngiltere'de 3 sene, İspanya'da da 6 ay kaldı.