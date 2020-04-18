Emre Belözoğlu görev başına! İşte tek telefonla ulaşabileceği önemli isimler

Emre Belözoğlu da uluslararası bağlantılarının yanı sıra Türkiye ve Fenerbahçe gerçeklerini bilmesiyle büyük avantaja sahip.

Şu an takım kaptanı olan Belözoğlu'nun en önemli eksiği ise bu görevi daha önce yapmamış olması.



