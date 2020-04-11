Sofiane Feghouli: Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Fegouli, corona virüsü nedeni ile ertelenen Süper Lig için açıklamalarda bulundu. Feghouli yaptığı açıklamada "Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" dedi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli bir şekilde ligin tamamlanmasını istediğini koca bir sezonun heba olmaması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanırken Feghouli, "Dünyadaki durumun farkındayız. Umarım işler düzelir geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" diye konuştu.
Sofiane Feghouli bu sezon ligde 21 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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