Sofiane Feghouli: Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Feghouli'den Süper Lig yorumu: Geç de olsa...

: Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz

Sofiane Feghouli: Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz

'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Fegouli, corona virüsü nedeni ile ertelenen için açıklamalarda bulundu. Feghouli yaptığı açıklamada "Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" dedi. İşte detaylar...

'ın Cezayirli futbolcusu bir şekilde ligin tamamlanmasını istediğini koca bir sezonun heba olmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanırken Feghouli, "Dünyadaki durumun farkındayız. Umarım işler düzelir geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" diye konuştu.

Sofiane Feghouli bu sezon ligde 21 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.

  1. 11.04.2020
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