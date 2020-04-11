Sofiane Feghouli: Umarım geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli bir şekilde ligin tamamlanmasını istediğini koca bir sezonun heba olmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanırken Feghouli, "Dünyadaki durumun farkındayız. Umarım işler düzelir geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" diye konuştu.

Sofiane Feghouli bu sezon ligde 21 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.