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10 Nisan 2020, Cuma
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Tarihi biz yazarız

Tarihi biz yazarız

, 11 yıl önce bugün takımının Eurocup'ta şampiyon olmasını unutmadı.

Sosyal medyadan, "İlkleri biz yaparız, tarihi biz yazarız! Kadın basketbolunda ülkemizin ilk Avrupa kupası" notuyla paylaşım yaptı. Aslan, 9 Nisan 2009'da İtalyan ekibi Taranto'yu geçerek, 'ye Avrupa'da kadın basketbolunda ilk kupasını kazandırmıştı.

  1. 10.4.2020
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