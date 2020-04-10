Sosyal medyadan, "İlkleri biz yaparız, tarihi biz yazarız! Kadın basketbolunda ülkemizin ilk Avrupa kupası" notuyla paylaşım yaptı. Aslan, 9 Nisan 2009'da İtalyan ekibi Taranto'yu geçerek, Türkiye'ye Avrupa'da kadın basketbolunda ilk kupasını kazandırmıştı.