Galatasaray'ın eski yıldızı Pino: Gençler Falcao'yu örnek alsın
Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Pablo Pino çok samimi açıklamalarda bulundu. Gençlik yıllarından hata yaptığını kabul eden yıldız isim, "Şu anda Milli Takımımızda Falcao gibi iyi şeyler yapan oyuncular var ve gençlerin onun gibileri örnek alması gerekiyor" dedi.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı oyuncu Juan Pablo Pino itiraflarda bulundu.
WinSports'a konuşan Pino Monaco'ya kadar yükseldikten sonra kendi hataları sebebiyle daha büyük takımlarda oynama şansını kaçırdığını belirterek itiraf yaptı. Pino açıklamasında, "19 yaşında Monaco'da oynayacak kadar iyi seviyeye çıktım. Eğer yeterince profesyonel olsaydım oynadığımdan daha büyük takımlarda oynayabileceğimi düşünüyorum. Disiplinsiz hareketler yaptığımı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bir çok kulübün kendisini disiplinsiz hareketleri nedeniyle reddettiğini bildiğini söyleyen Kolombiyalı, geç olsa da hatalarından döndüğünü belirtti.
"GENÇLER FALCAO GİBİLERİ ÖRNEK ALSIN"
Milli Takımına da daha fazla katkı sağlayabileceği zamanların olduğunu belirten 33 yaşındaki Pino, "Birlikte oynadığım oyuncuları gördüğümde güzel bir nostalji yaşıyorum. Şu anda Milli Takımımızda Falcao gibi iyi şeyler yapan oyuncular var ve gençlerin onun gibileri örnek alması gerekiyor" sözlerini kullandı.
Galatasaray'a Monaco'dan gelen Juan Pablo Pino, sarı kırmızılı takımdan sonra Al-Nasr'a gitmiş ve sonra tekrar Türkiye'de Mersin İdman Yurdu'nda forma giymişti. Daha sonra ülkemizden ayrılan 33 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sırasıyla Olympiakos, Independiente Medellin, Bastia, Universitario, Arema, Barito Putera'da forma giydi.
- 06.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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