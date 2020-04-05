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05 Nisan 2020, Pazar
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'ın eski yıldızı Pino: Gençler Falcao'yu örnek alsın

Galatasaray'ın eski yıldızı Pino: Gençler Falcao'yu örnek alsın

'ın eski yıldızı çok samimi açıklamalarda bulundu. Gençlik yıllarından hata yaptığını kabul eden yıldız isim, "Şu anda Falcao gibi iyi şeyler yapan oyuncular var ve gençlerin onun gibileri örnek alması gerekiyor" dedi.

Bir dönem 'da da forma giyen Kolombiyalı oyuncu itiraflarda bulundu.

WinSports'a konuşan Pino Monaco'ya kadar yükseldikten sonra kendi hataları sebebiyle daha büyük takımlarda oynama şansını kaçırdığını belirterek itiraf yaptı. Pino açıklamasında, "19 yaşında Monaco'da oynayacak kadar iyi seviyeye çıktım. Eğer yeterince profesyonel olsaydım oynadığımdan daha büyük takımlarda oynayabileceğimi düşünüyorum. Disiplinsiz hareketler yaptığımı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir çok kulübün kendisini disiplinsiz hareketleri nedeniyle reddettiğini bildiğini söyleyen Kolombiyalı, geç olsa da hatalarından döndüğünü belirtti.

"GENÇLER FALCAO GİBİLERİ ÖRNEK ALSIN"

Milli Takımına da daha fazla katkı sağlayabileceği zamanların olduğunu belirten 33 yaşındaki Pino, "Birlikte oynadığım oyuncuları gördüğümde güzel bir nostalji yaşıyorum. Şu anda Falcao gibi iyi şeyler yapan oyuncular var ve gençlerin onun gibileri örnek alması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Galatasaray'a Monaco'dan gelen Juan Pablo Pino, sarı kırmızılı takımdan sonra Al-Nasr'a gitmiş ve sonra tekrar 'de İdman Yurdu'nda forma giymişti. Daha sonra ülkemizden ayrılan 33 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sırasıyla , Independiente Medellin, Bastia, Universitario, Arema, Barito Putera'da forma giydi.

  1. 06.04.2020
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