Galatasaray'a Ryan Donk ve Henry Onyekuru müjdesi

İç ve dış transferde Cim Bom'a iki müjde birden... Liglere verilen arada boş durmayan Sarı- Kırmızılılar, kadro planlaması yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda çalışmalara geçen Galatasaray Yönetimi, iki oyuncuyla kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Bunlardan biri, Galatasaray formasıyla ikinci baharını yaşayan Ryan Donk. 34 yaşına giren Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli savunmacıyla yeni kontrat yapılması daha önce kararlaştırılmıştı. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlanırken, süre ve maaş gibi detayların önümüzdeki hafta gerçekleşecek ikinci görüşmede masaya yatırılacağı öğrenildi.

KARARINI YÖNETİCİLERE İLETTİ

Akıbeti merakla beklenen bir diğer isim olan Henry Onyekuru'da da önemli gelişmeler var. Karantina günlerinde kulübün kendisine ve ailesine olan yaklaşımından büyük mutluluk duyan Nijeryalı futbolcu, ne pahasına olursa olsun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye karar verdi. Konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticilerle de görüşen 22 yaşındaki futbolcu, kararını onlara da bildirdi.

BU KEZ SATIN ALMA OPSİYONUYLA

Özellikle Fatih hocanın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onyekuru, kulüpten onay alması üzerine, bonservisini elinde bulunduran Monaco ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, Galatasaray'da kalma arzusunu Fransız kulübünün yöneticilerine iletecek. Sarı- Kırmızılılar, Onyekuru'yu 1 yıllığına daha kiralamayı, ancak bu kez satın alma opsiyonuna da sahip olmayı hedefliyor.