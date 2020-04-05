Galatasaray'a Ryan Donk ve Henry Onyekuru müjdesi
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitecek olan yıldız oyuncu Ryan Donk ile de prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak. İşte tüm detaylar...
İç ve dış transferde Cim Bom'a iki müjde birden... Liglere verilen arada boş durmayan Sarı- Kırmızılılar, kadro planlaması yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda çalışmalara geçen Galatasaray Yönetimi, iki oyuncuyla kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Bunlardan biri, Galatasaray formasıyla ikinci baharını yaşayan Ryan Donk. 34 yaşına giren Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli savunmacıyla yeni kontrat yapılması daha önce kararlaştırılmıştı. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlanırken, süre ve maaş gibi detayların önümüzdeki hafta gerçekleşecek ikinci görüşmede masaya yatırılacağı öğrenildi.
KARARINI YÖNETİCİLERE İLETTİ
Akıbeti merakla beklenen bir diğer isim olan Henry Onyekuru'da da önemli gelişmeler var. Karantina günlerinde kulübün kendisine ve ailesine olan yaklaşımından büyük mutluluk duyan Nijeryalı futbolcu, ne pahasına olursa olsun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye karar verdi. Konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticilerle de görüşen 22 yaşındaki futbolcu, kararını onlara da bildirdi.
BU KEZ SATIN ALMA OPSİYONUYLA
Özellikle Fatih hocanın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onyekuru, kulüpten onay alması üzerine, bonservisini elinde bulunduran Monaco ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, Galatasaray'da kalma arzusunu Fransız kulübünün yöneticilerine iletecek. Sarı- Kırmızılılar, Onyekuru'yu 1 yıllığına daha kiralamayı, ancak bu kez satın alma opsiyonuna da sahip olmayı hedefliyor.
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 18:54
- Galatasaray'a Ryan Donk ve Henry Onyekuru müjdesi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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