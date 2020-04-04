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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Koray dönüyor

Koray dönüyor

İtalyan basını kariyerini Verona'da sürdüren 'in sezon sonunda G.Saray'a dönebileceğini yazdı. Haberde sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının 25 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu rapor hazırladığını, sezonun kalanında da izlenecek Koray'ın performansını koruması halinde geri gelebileceğini belirtti.

İtalyan basını kariyerini Verona'da sürdüren 'in sezon sonunda G.Saray'a dönebileceğini yazdı. Haberde sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının 25 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu rapor hazırladığını, sezonun kalanında da izlenecek Koray'ın performansını koruması halinde geri gelebileceğini belirtti.
  1. 4.4.2020
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