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30 Mart 2020, Pazartesi
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Çok yakında aramızda

Çok yakında aramızda

testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen 'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın ilk dönemde yaşadığı öksürük şikayeti çok azaldı. Şu anda sağlık durumu oranla çok daha iyi...

testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen 'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın ilk dönemde yaşadığı öksürük şikayeti çok azaldı. Şu anda sağlık durumu oranla çok daha iyi... Gelen bilgilere göre Terim'e bu hafta bir test daha yapılacak ve bu testin sonucuna göre bir hafta içinde taburcu olacak.
  1. 30.3.2020
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