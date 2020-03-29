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29 Mart 2020, Pazar
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Terim ile aynı hastanedeler

Terim ile aynı hastanedeler

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile teknik direktör aynı hastanede tedavi altına alındı.

Şeker hastası olan Günay, ocak ayı sonunda böbreklerinden operasyon geçirirken salı gününden bu yana yoğun tedavi altına alındı. Sarı-kırmızılı kulübün sponsoru olan Ulus'taki özel hastanede pandemi için özel 2 katın ayrıldığı ve Terim ile Günay'ın altlı, üstlü katlarda bulunduğu belirtildi.

  1. 29.3.2020
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