Terim ile aynı hastanedeler

Şeker hastası olan Günay, ocak ayı sonunda böbreklerinden operasyon geçirirken salı gününden bu yana yoğun tedavi altına alındı. Sarı-kırmızılı kulübün sponsoru olan Ulus'taki özel hastanede pandemi için özel 2 katın ayrıldığı ve Terim ile Günay'ın altlı, üstlü katlarda bulunduğu belirtildi.