Diagne’nin aklı Cim-Bom’da

Cimbom'un C.Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da da aradığını bulamamıştı. Tecrübeli forvet oyuncusuyla Nottingham Forest yakından ilgileniyor. İngiliz ekibi, Aslan'a 8 milyon euro'luk bir teklif sunmayı planlıyor. Ancak Diagne öncelikle Galatasaray'a dönmeyi hedefliyor. Bu isteği gerçekleşmezse diğer teklifleri dinlemeye başlayacak.