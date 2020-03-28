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28 Mart 2020, Cumartesi
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Diagne’nin aklı Cim-Bom’da

Diagne’nin aklı Cim-Bom’da

'un C.Brugge'e kiraladığı , 'da da aradığını bulamamıştı. Tecrübeli forvet oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

'un C.Brugge'e kiraladığı , 'da da aradığını bulamamıştı. Tecrübeli forvet oyuncusuyla yakından ilgileniyor. İngiliz ekibi, Aslan'a 8 milyon euro'luk bir teklif sunmayı planlıyor. Ancak Diagne öncelikle 'a dönmeyi hedefliyor. Bu isteği gerçekleşmezse diğer teklifleri dinlemeye başlayacak.

  1. 28.3.2020
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