Rezervasyon yapılmadı
Liglerın ertelenmesini isteyen Galatasaray yönetimi, Pazar akşamı oynanacak Çaykur Rize maçı için henüz Trabzon'a rezervasyon yaptırmadı.
Liglerın ertelenmesini isteyen Galatasaray yönetimi, Pazar akşamı oynanacak Çaykur Rize maçı için henüz Trabzon'a rezervasyon yaptırmadı. Ayrıca, Rize'de daha önce kalınan otelde de yer ayırtılmadı.
TALİMATLAR TARANIYOR
Galatasaray'ın hukuk kurulunun hangi durumlarda takımların maçlara çıkamayacağı ile ilgili talimatlar üzerine bir araştırma yaptığı bildirildi. Eğer esneklik bulunursa Aslan, Rize'ye gitmeyecek.
KALDIĞI YERDEN DEVAM
Erteleme tartışmalarına Galatasaray'ın eski 2. başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı da katıldı. Helvacı, "Şu anda içinde olduğumuz durum müzmin sebeptir. Müzmin sebep ortadan kalktığı anda her şey devam eder. Burada doğru olan karar ertelemedir. Futbolcular için de sıkıntılı bir durum var" dedi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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