Rezervasyon yapılmadı

Liglerın ertelenmesini isteyen Galatasaray yönetimi, Pazar akşamı oynanacak Çaykur Rize maçı için henüz Trabzon'a rezervasyon yaptırmadı. Ayrıca, Rize'de daha önce kalınan otelde de yer ayırtılmadı.



TALİMATLAR TARANIYOR

Galatasaray'ın hukuk kurulunun hangi durumlarda takımların maçlara çıkamayacağı ile ilgili talimatlar üzerine bir araştırma yaptığı bildirildi. Eğer esneklik bulunursa Aslan, Rize'ye gitmeyecek.



KALDIĞI YERDEN DEVAM

Erteleme tartışmalarına Galatasaray'ın eski 2. başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı da katıldı. Helvacı, "Şu anda içinde olduğumuz durum müzmin sebeptir. Müzmin sebep ortadan kalktığı anda her şey devam eder. Burada doğru olan karar ertelemedir. Futbolcular için de sıkıntılı bir durum var" dedi.