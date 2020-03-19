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19 Mart 2020, Perşembe
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Rezervasyon yapılmadı

Rezervasyon yapılmadı

Liglerın ertelenmesini isteyen yönetimi, Pazar akşamı oynanacak maçı için henüz 'a rezervasyon yaptırmadı.

Liglerın ertelenmesini isteyen yönetimi, Pazar akşamı oynanacak Çaykur Rize maçı için henüz 'a rezervasyon yaptırmadı. Ayrıca, Rize'de daha önce kalınan otelde de yer ayırtılmadı.

TALİMATLAR TARANIYOR
Galatasaray'ın hukuk kurulunun hangi durumlarda takımların maçlara çıkamayacağı ile ilgili talimatlar üzerine bir araştırma yaptığı bildirildi. Eğer esneklik bulunursa Aslan, Rize'ye gitmeyecek.

KALDIĞI YERDEN DEVAM
Erteleme tartışmalarına Galatasaray'ın eski 2. başkanı Prof. Dr. da katıldı. Helvacı, "Şu anda içinde olduğumuz durum müzmin sebeptir. Müzmin sebep ortadan kalktığı anda her şey devam eder. Burada doğru olan karar ertelemedir. Futbolcular için de sıkıntılı bir durum var" dedi.

  1. 19.3.2020
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