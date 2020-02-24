Derbi sonucunu ensesine dövme yaptırdı!
Galatasaray'ın 20 yıllık Kadıköy hasretini sonlandırmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar sevinçten adeta çılgına döndü. Bir Galatasaray taraftarı atılan gol dakikalarını ve isimlerini ensesine dövme yaptırdı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. 1999 yılından sonra Kadıköy'deki ilk galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar'ın taraftarları, bu başarıyı farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. İşte o taraftarlardan biri de, karşılaşmanın sonucunu, golleri atan Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru'nun isimlerini ve Sarı Lacivertliler karşısındaki geri dönüşü ensesine yazdırdı.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 16:04
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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