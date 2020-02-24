Derbi sonucunu ensesine dövme yaptırdı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Derbi sonucunu ensesine dövme yaptırdı!

Derbi sonucunu ensesine dövme yaptırdı!

Derbi sonucunu ensesine dövme yaptırdı!

'ın 20 yıllık hasretini sonlandırmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar sevinçten adeta çılgına döndü. Bir Galatasaray taraftarı atılan gol dakikalarını ve isimlerini ensesine dövme yaptırdı.

'in 23. haftasında , deplasmanda ezeli rakibi 'yi 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. 1999 yılından sonra 'deki ilk galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar'ın taraftarları, bu başarıyı farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. İşte o taraftarlardan biri de, karşılaşmanın sonucunu, golleri atan , ve Henry Onyekuru'nun isimlerini ve karşısındaki geri dönüşü ensesine yazdırdı.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 16:04
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