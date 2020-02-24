Derbi sonucunu ensesine dövme yaptırdı!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. 1999 yılından sonra Kadıköy'deki ilk galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar'ın taraftarları, bu başarıyı farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. İşte o taraftarlardan biri de, karşılaşmanın sonucunu, golleri atan Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru'nun isimlerini ve Sarı Lacivertliler karşısındaki geri dönüşü ensesine yazdırdı.