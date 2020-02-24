Galatasaray'dan Ozan Tufan'a göndermeli paylaşım!
Dev derbiyi kazanarak Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren Galatasaray sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Karşılaşma sonrası 4 yıldız göndermesiyle ses getiren Galatasaray resmi hesabı bu kez Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda arka arkaya çok kez "Böyle bir şey olabilir mi?" diyen Ozan Tufan'ın açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.
Sarı-kırmızılılar, Ozan Tufan'ın bu açıklamalarına gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
"Böyle bir şey olabilir mi ya?" ?? pic.twitter.com/suqigwdCVu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2020
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın ardından bir de anket başlatan sarı-kırmızılı resmi hesap taraftarlarına 'Olabilir' 'Olamaz' seçenekleriyle 'Böyle bir şey olabilir mi?' sorusunu sordu.
Galatasaray resmi hesabı galibiyet sonrasında da sarı-lacivertli rakibine 4 yıldız göndermesi yapmıştı...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım ?? https://t.co/Fo2U2RyJ5i— Fotomaç (@fotomac) February 23, 2020
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 13:38
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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