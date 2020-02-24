Galatasaray'dan Ozan Tufan'a göndermeli paylaşım!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda arka arkaya çok kez "Böyle bir şey olabilir mi?" diyen Ozan Tufan'ın açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

Sarı-kırmızılılar, Ozan Tufan'ın bu açıklamalarına gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

"Böyle bir şey olabilir mi ya?" ?? pic.twitter.com/suqigwdCVu — Galatasaray SK (@ GalatasaraySK ) February 24, 2020

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın ardından bir de anket başlatan sarı-kırmızılı resmi hesap taraftarlarına 'Olabilir' 'Olamaz' seçenekleriyle 'Böyle bir şey olabilir mi?' sorusunu sordu.

Galatasaray resmi hesabı galibiyet sonrasında da sarı-lacivertli rakibine 4 yıldız göndermesi yapmıştı...