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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan Ozan Tufan'a gönderme! Sosyal medya yıkıldı...

'dan 'a göndermeli paylaşım!

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a göndermeli paylaşım!

Dev derbiyi kazanarak 'deki galibiyet hasretine son veren sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Karşılaşma sonrası 4 yıldız göndermesiyle ses getiren Galatasaray resmi hesabı bu kez 'ın açıklamalarına göndermeli bir paylaşımda bulundu.

'in 23. haftasında ezeli rakibi 'yi sahasında 3-1 mağlup ederek 'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda arka arkaya çok kez "Böyle bir şey olabilir mi?" diyen 'ın açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

Sarı-kırmızılılar, Ozan Tufan'ın bu açıklamalarına gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın ardından bir de anket başlatan sarı-kırmızılı resmi hesap taraftarlarına 'Olabilir' 'Olamaz' seçenekleriyle 'Böyle bir şey olabilir mi?' sorusunu sordu.

Galatasaray resmi hesabı galibiyet sonrasında da sarı-lacivertli rakibine 4 yıldız göndermesi yapmıştı...

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 13:38
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