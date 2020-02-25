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25 Şubat 2020, Salı
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’a gönderme

Ozan Tufan’a gönderme

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal twitter'dan F.Bahçeli 'ın açıklamalarına esprili bir gönderme yaptı. Donk, Falcao ve Onyekuru'nun gol sevinçlerini paylaşan kulüp "Böyle bir şey olabilir mi ya" yazıp bunu anket sorusu yaptı. Paylaşım onbirlerce beğeni ve yorum aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal twitter'dan F.Bahçeli 'ın açıklamalarına esprili bir gönderme yaptı. Donk, Falcao ve Onyekuru'nun gol sevinçlerini paylaşan kulüp "Böyle bir şey olabilir mi ya" yazıp bunu anket sorusu yaptı. Paylaşım onbirlerce beğeni ve yorum aldı.
  1. 25.2.2020
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