Derbide büyük olay! 3 kırmızı kart çıktı

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasına kırmızı kartlar damga vurdu. Son derece gergin geçen derbide karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler sıklıkla kartına başvurdu. Mücadelede dakikalar 65'i gösterirken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kırmızı kart gördü. Mücadelenin hakemi, çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi. Ancak ne olduysa 84. dakikada oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda'nın yerine oyuna Ahmet Çalık'ı sokmak istedi. Sarı kartı bulunan Faslı futbolcu oyundan çıkarken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Belhanda'nın müdahalesinden sonra sinirlenen Deniz Türüç, Galatasaray yedek kulübesine doğru bir hamle yaptı. Hakem Halil Umut Meler, tecrübeli futbolcuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi.