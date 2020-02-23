Derbide büyük olay! 3 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiye kartlar damga vurdu. 65. dakikada teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kartla tribüne gönderildi. 84. dakikada ise ortalık karıştı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, sarı-lacivertlilerde ise Deniz Türüç'e direkt olarak kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasına kırmızı kartlar damga vurdu. Son derece gergin geçen derbide karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler sıklıkla kartına başvurdu. Mücadelede dakikalar 65'i gösterirken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kırmızı kart gördü. Mücadelenin hakemi, çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi. Ancak ne olduysa 84. dakikada oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda'nın yerine oyuna Ahmet Çalık'ı sokmak istedi. Sarı kartı bulunan Faslı futbolcu oyundan çıkarken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Belhanda'nın müdahalesinden sonra sinirlenen Deniz Türüç, Galatasaray yedek kulübesine doğru bir hamle yaptı. Hakem Halil Umut Meler, tecrübeli futbolcuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 21:00
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Derbide büyük olay! 3 kırmızı kart çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.