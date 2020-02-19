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19 Şubat 2020, Çarşamba
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son oldu

Faruk Süren son oldu

, 'deki son galibiyetinin 1999'da kulüp başkanlığı koltuğunda oturan ile yaşadı.

, 'deki son galibiyetinin 1999'da kulüp başkanlığı koltuğunda oturan ile yaşadı. Süren'in ardından kulüpte Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, , , , ve deplasmanda galibiyetine tanık olamadı.
  1. 19.2.2020
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