Radamel Falcao için flaş iddia! İspanyollar açıkladı...
Galatasaray'ın Monaco'dan büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, uzun bir süre geçmesine rağmen beklenen katkıyı sağlayabilmiş değil... Uzun süredir sakatlıklar boğuşan Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nu devre arasında Atletico Madrid'e önerildiği iddia edildi.
İddianın sahibi İspanyol radyosu Cadenaser'in haberine göre, devre arasında acil forvet transferi yapmak için arayışta olan ve Edinson Cavani için uzun süre zemin yoklayan Atletico Madrid'e Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi. Menajer Jorge Mendes'in acil durum planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalıyı sunduğu ancak transfer için bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü 'El Tigre' Radamel Falcao, 34 yaşına girdi. ??— Fotomaç (@fotomac) February 10, 2020
??476 MAÇ
??277 GOL
??51 ASİST pic.twitter.com/vWKqev9JPu
Mendes'in Falcao önerisinin kabul edilmemesinin bir başka sebebinin de Kolombiyalı yıldızın aldığı yüksek maaş olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in Falcao transferine yoğunlaşmamasının sebebinin ise eski oyuncusu Carrasco'da yaşanan transfer kolaylığı olduğu iddia edildi.
Atletico Madrid bilindiği gibi forvet takviyesi için arayışta olduğu Ocak ayı içerisinde Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak oyuncuyla anlaşmalarına rağmen PSG'nin yüksek bonservis istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Atletico Madrid acil durum planı olarak eski oyuncusu Belçikalı Yannick Carrasco'yu bonservis bedeli ödemeden ve düşük de bir maaşla kadrosuna katıp bu sorunun çözebilmeyi seçmişti.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 13:08
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Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Radamel Falcao için flaş iddia! İspanyollar açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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