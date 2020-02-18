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18 Şubat 2020, Salı
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için flaş iddia! İspanyollar açıkladı...

Radamel Falcao için flaş iddia! İspanyollar açıkladı...

'ın Monaco'dan büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü , uzun bir süre geçmesine rağmen beklenen katkıyı sağlayabilmiş değil... Uzun süredir sakatlıklar boğuşan Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 'nu devre arasında 'e önerildiği iddia edildi.

İddianın sahibi İspanyol radyosu Cadenaser'in haberine göre, devre arasında acil forvet transferi yapmak için arayışta olan ve için uzun süre zemin yoklayan Atletico Madrid'e Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi. Menajer 'in planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalıyı sunduğu ancak için bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

Mendes'in Falcao önerisinin kabul edilmemesinin bir başka sebebinin de Kolombiyalı yıldızın aldığı yüksek maaş olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in Falcao transferine yoğunlaşmamasının sebebinin ise eski oyuncusu Carrasco'da yaşanan transfer kolaylığı olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid bilindiği gibi forvet takviyesi için arayışta olduğu Ocak ayı içerisinde Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak oyuncuyla anlaşmalarına rağmen 'nin yüksek bonservis istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Atletico Madrid acil durum planı olarak eski oyuncusu Belçikalı Yannick Carrasco'yu bonservis bedeli ödemeden ve düşük de bir maaşla kadrosuna katıp bu sorunun çözebilmeyi seçmişti.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 13:08
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