Radamel Falcao için flaş iddia! İspanyollar açıkladı...

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nu devre arasında Atletico Madrid'e önerildiği iddia edildi.

İddianın sahibi İspanyol radyosu Cadenaser'in haberine göre, devre arasında acil forvet transferi yapmak için arayışta olan ve Edinson Cavani için uzun süre zemin yoklayan Atletico Madrid'e Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi. Menajer Jorge Mendes'in acil durum planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalıyı sunduğu ancak transfer için bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü 'El Tigre' Radamel Falcao, 34 yaşına girdi. ??



??476 MAÇ

??277 GOL

??51 ASİST pic.twitter.com/vWKqev9JPu — Fotomaç (@fotomac) February 10, 2020

Mendes'in Falcao önerisinin kabul edilmemesinin bir başka sebebinin de Kolombiyalı yıldızın aldığı yüksek maaş olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in Falcao transferine yoğunlaşmamasının sebebinin ise eski oyuncusu Carrasco'da yaşanan transfer kolaylığı olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid bilindiği gibi forvet takviyesi için arayışta olduğu Ocak ayı içerisinde Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak oyuncuyla anlaşmalarına rağmen PSG'nin yüksek bonservis istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Atletico Madrid acil durum planı olarak eski oyuncusu Belçikalı Yannick Carrasco'yu bonservis bedeli ödemeden ve düşük de bir maaşla kadrosuna katıp bu sorunun çözebilmeyi seçmişti.