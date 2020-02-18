Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...

Konya'da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa'da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumu da her geçen gün iyiye gidiyor.

Uruguaylı sol bek, sağlık heyetiyle yaptığı son görüşmede, Fenerbahçe karşısında oynayabileceği yönünde geri dönüş aldı.

Genç oyuncunun bu haftanın tamamında takımla birlikte çalışması ve Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de çıkması bekleniyor. Ömer Bayram'ın sol bek pozisyonunda bekleneni verememesi nedeniyle, Fatih Terim Saracchi'yi mutlaka Fenerbahçe karşısında kullanmak istiyor.

Lemina'nın sakatlığında Saracchi'nin dönüşü de Fatih Terim'in kadro planlamasında önemli bir kozl olacak. Böylelikle Ömer'i yeniden orta sahaay monte edebilecek.

Ayrıca Muslera sarı- kırmızılı formayla ilk derbisine çıkmaya hazırlanan vatandaşı Saracchi'ye de Kadıköy'deki atmosferi anlatamaya ve dev maça hazırlamaya başladı.