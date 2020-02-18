Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde... | Marcelo Sarachhi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...

Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız derbisinde...

Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'in 23. hatfasında , Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kadıköy'de uzun süren galibiyet hasretine son vererek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı atlatmak isteyen sarı kırmızılılarda sakatlıklar can yakarken, Marcelo Sarachhi'den iyi haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Uruguaylı yıldızın Fenerbahçe'ye karşı sahada olması bekleniyor. İşte detaylar...

Konya'da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa'da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumu da her geçen gün iyiye gidiyor.

Uruguaylı sol bek, sağlık heyetiyle yaptığı son görüşmede, karşısında oynayabileceği yönünde geri dönüş aldı.

Genç oyuncunun bu haftanın tamamında takımla birlikte çalışması ve Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de çıkması bekleniyor. Ömer Bayram'ın sol bek pozisyonunda bekleneni verememesi nedeniyle, Fatih Terim Saracchi'yi mutlaka Fenerbahçe karşısında kullanmak istiyor.

Lemina'nın sakatlığında Saracchi'nin dönüşü de Fatih Terim'in kadro planlamasında önemli bir kozl olacak. Böylelikle Ömer'i yeniden orta sahaay monte edebilecek.

Ayrıca Muslera sarı- kırmızılı formayla ilk derbisine çıkmaya hazırlanan vatandaşı Saracchi'ye de Kadıköy'deki atmosferi anlatamaya ve dev maça hazırlamaya başladı.

  1. 18.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN