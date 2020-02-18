Galatasaray'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Galatasaray'da saatler galibiyete kurulurken, özellikle ligin 2. yarısından itibaren oynadığı futbolla takımını sırtlayan Feghouli için ülke basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Cezayir'li yıldızın Galatasaray kariyeri sezon sonu itibariyle sonlanabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER )
Galatasaray'da sürpriz Sofiane Feghouli gelişmesi... Cezayir basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, sezon sonunda yıldız futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Lebuter'in haberine göre, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından kulüp yönetimi yapılabilecek olası değişiklikleri masaya yatırdı.
Sarı kırmızılılar, özellikle kulüp içerisindeki yüksek maaş alan isimlere dair fikir alışverişi yaparken, şu anda en çok kazananlar arasında yer alan Sofiane Feghouli ismi üzerinde duruldu.
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre daha önce de Galatasaray ile ayrılması gündeme gelen ancak kulübüyle bağlarını koparmayan Feghouli için bu yaz transfer sezonu farklı olabilir. Sarı kırmızılıların yaşadığı mali krizin bu ayrılığın temel sebeplerinden biri olacağı aktarılırken, Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmek ve istenmeyen sonuçların alınması da alınan kararda önemli rol oynadığı belirtildi.
FATİH TERİM'DEN ÖVGÜ ALDI
Haberin son bölümünde Fatih Terim'in, Feghouli hakkında yaptığı açıklamalara da değinilirken, "Feghouli bizim için kilit bir oyuncu, durmadan oynuyor, bundan sonra daha iyi olacaktır. Mariano ile berabere telepatik bir anlaşmaları da var sanki, onu da kabul etmek lazım. Genel olarak Seri ve Feghouli önemli." sözlerine yer verildi.
Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 26 müsabakada 5 gol 3 asistle oynamıştı.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 15:32
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Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Galatasaray'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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