Galatasaray'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu... | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu...

'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu...

Galatasaray'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak 'da saatler galibiyete kurulurken, özellikle ligin 2. yarısından itibaren oynadığı futbolla takımını sırtlayan Feghouli için ülke basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Cezayir'li yıldızın Galatasaray kariyeri sezon sonu itibariyle sonlanabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER )

'da sürpriz gelişmesi... Cezayir basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, sezon sonunda yıldız futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Lebuter'in haberine göre, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından kulüp yönetimi yapılabilecek olası değişiklikleri masaya yatırdı.

Sarı kırmızılılar, özellikle kulüp içerisindeki yüksek maaş alan isimlere dair fikir alışverişi yaparken, şu anda en çok kazananlar arasında yer alan Sofiane Feghouli ismi üzerinde duruldu.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre daha önce de Galatasaray ile ayrılması gündeme gelen ancak kulübüyle bağlarını koparmayan Feghouli için bu yaz transfer sezonu farklı olabilir. Sarı kırmızılıların yaşadığı mali krizin bu ayrılığın temel sebeplerinden biri olacağı aktarılırken, Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmek ve istenmeyen sonuçların alınması da alınan kararda önemli rol oynadığı belirtildi.

FATİH TERİM'DEN ÖVGÜ ALDI

Haberin son bölümünde Fatih Terim'in, Feghouli hakkında yaptığı açıklamalara da değinilirken, "Feghouli bizim için kilit bir oyuncu, durmadan oynuyor, bundan sonra daha iyi olacaktır. Mariano ile berabere telepatik bir anlaşmaları da var sanki, onu da kabul etmek lazım. Genel olarak Seri ve Feghouli önemli." sözlerine yer verildi.

Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 26 müsabakada 5 gol 3 asistle oynamıştı.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 15:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN