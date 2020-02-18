Galatasaray'da flaş gelişme! Feghouli için yolun sonu...

Galatasaray'da sürpriz Sofiane Feghouli gelişmesi... Cezayir basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, sezon sonunda yıldız futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Lebuter'in haberine göre, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından kulüp yönetimi yapılabilecek olası değişiklikleri masaya yatırdı.

Sarı kırmızılılar, özellikle kulüp içerisindeki yüksek maaş alan isimlere dair fikir alışverişi yaparken, şu anda en çok kazananlar arasında yer alan Sofiane Feghouli ismi üzerinde duruldu.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre daha önce de Galatasaray ile ayrılması gündeme gelen ancak kulübüyle bağlarını koparmayan Feghouli için bu yaz transfer sezonu farklı olabilir. Sarı kırmızılıların yaşadığı mali krizin bu ayrılığın temel sebeplerinden biri olacağı aktarılırken, Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmek ve istenmeyen sonuçların alınması da alınan kararda önemli rol oynadığı belirtildi.

FATİH TERİM'DEN ÖVGÜ ALDI

Haberin son bölümünde Fatih Terim'in, Feghouli hakkında yaptığı açıklamalara da değinilirken, "Feghouli bizim için kilit bir oyuncu, durmadan oynuyor, bundan sonra daha iyi olacaktır. Mariano ile berabere telepatik bir anlaşmaları da var sanki, onu da kabul etmek lazım. Genel olarak Seri ve Feghouli önemli." sözlerine yer verildi.

Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 26 müsabakada 5 gol 3 asistle oynamıştı.