Muriç tehlikesi! Galatasaray... | Vedat Muriç Galatasaray derbisinde oynayacak mı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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Muriç tehlikesi! ...

Muriç tehlikesi! Galatasaray...

'de saatler Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak derbisine kuruldu. Oynanan son 3 karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan sarı lacivertliler, ezeli rakibini 'de mağlup ederek yeniden şampiyonluk potasına girmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan uzun süredir gol yollarındaki suskunluğu devam eden Vedat Muriç'ten de patlama bekleyen Fenerbahçe, Kosovalı golcünün rakip fileleri sarsamaması halinde büyük sıkıntıya düşeceği belirtiliyor.

Son 3 karşılaşmada sarı kart sınırında olması nedeniyle tutuk bir performans sergileyen golcü futbolcu, söz konusu 3 karşılaşmada kaleye çektiği 11 şutun sadece 2'sinde isabet bulabildi.

Bunun yanı sıra Kosovalı yıldızın gol atmadığı karşılaşmalarda sadece Çaykur Rize ile oynanan maçta sahadan galip ayrılabildi.

Fenerbahçe teknik heyeti de bu doğrultuda Muriç'i derbiye özel hazırlıyor.

KRİTİK SORUN!

Fenerbahçe ilk yarısını geride kapattığı maçlarda geri dönemiyor. Sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı yenik kapattığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. O maçta da 2. haftada Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenmişti.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 12:49
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