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18 Şubat 2020, Salı
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'de derbi öncesi dev isyan! ...

Fenerbahçe'de derbi öncesi dev isyan! Nabil Dirar...

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından sıkıntılı günler geçiren 'de bir kriz daha patladı. 'ın yokluğunda sol bekte görev yapan 'ın bu durumdan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Sezon başında birçok ismi kadrosuna katmasına rağmen 'a bir alternatif transferi yapmayan 'de sol bek krizi devam ediyor.

Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sol bekte görev yapmaya başlayan 'ın eski mevkiisine dönmek istediği ortaya çıktı.

Hasan Ali'nin sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında da bekte oynayan Dirar, derbide kendi bölgesinde oynamak istediğini belirtti.

TEK SABİT İSİM SERDAR AZİZ

'da forma giydiği dönemde sık sık sakatlık geçiren 'in Fenerbahçe'de istikrarlı bir grafik sergilemesi ve takımda sabit kalan tek isim olması dikkat çekti.

Sezonun hemen başında elindeki çatlak nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Aziz, takıma geri dönüş yaptıktan sonra formayı bir daha bırakmadı.

'in 8. haftasında oynanan Denizlispor mücadelesinde formayı kapan tecrübeli stoper, o günden itibaren tüm lig maçlarında ilk 11'de başladı.

  1. 18.02.2020
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