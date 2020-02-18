Fenerbahçe'de derbi öncesi dev isyan! Nabil Dirar...
Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de bir kriz daha patladı. Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte görev yapan Nabil Dirar'ın bu durumdan rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katmasına rağmen Hasan Ali Kaldırım'a bir alternatif transferi yapmayan Fenerbahçe'de sol bek krizi devam ediyor.
Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sol bekte görev yapmaya başlayan Nabil Dirar'ın eski mevkiisine dönmek istediği ortaya çıktı.
Hasan Ali'nin sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında da bekte oynayan Dirar, derbide kendi bölgesinde oynamak istediğini belirtti.
TEK SABİT İSİM SERDAR AZİZ
Galatasaray'da forma giydiği dönemde sık sık sakatlık geçiren Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de istikrarlı bir grafik sergilemesi ve takımda sabit kalan tek isim olması dikkat çekti.
Sezonun hemen başında elindeki çatlak nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Aziz, takıma geri dönüş yaptıktan sonra formayı bir daha bırakmadı.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Denizlispor mücadelesinde formayı kapan tecrübeli stoper, o günden itibaren tüm lig maçlarında ilk 11'de başladı.
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Fenerbahçe'de derbi öncesi dev isyan! Nabil Dirar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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