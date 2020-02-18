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18 Şubat 2020, Salı
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'de galibiyeti yaşayan 3 oyuncu kaldı!

Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti yaşayan 3 oyuncu kaldı!

'de 'a 20 yıldır yenilmeyen 'nin kadrosunda Galatasaray galibiyeti yaşayan üç oyuncu kaldı: , ve Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertli ekip son yıllarda ezeli rakibine yenilmese de kazanmakta da zorlanıyor. İki ekibin ligdeki son 5 randevusu berabere bitti. Cimbom'a karşı son lig galibiyetini 23 Nisan 2017'de Advocaat ile deplasmanda (1-0 / Josef) alan Kanarya'da o günkü takımdan sadece , ve kaldı. (Emre o dönemde 'deydi) Potuk kadro dışı olduğu için, Emre de sakatlığı nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek. 2017'deki karşılaşmada 'da oynayan ise pazar günü formasıyla sahaya çıkacak.

  1. 18.2.2020
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