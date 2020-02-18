Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti yaşayan 3 oyuncu kaldı!
Kadıköy'de Galatasaray'a 20 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe'nin kadrosunda Galatasaray galibiyeti yaşayan üç oyuncu kaldı: Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu...
Sarı-lacivertli ekip son yıllarda ezeli rakibine yenilmese de kazanmakta da zorlanıyor. İki ekibin ligdeki son 5 randevusu berabere bitti. Cimbom'a karşı son lig galibiyetini 23 Nisan 2017'de Advocaat ile deplasmanda (1-0 / Josef) alan Kanarya'da o günkü takımdan sadece Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Alper Potuk kaldı. (Emre o dönemde Başakşehir'deydi) Potuk kadro dışı olduğu için, Emre de sakatlığı nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek. 2017'deki karşılaşmada Galatasaray'da oynayan Tolga Ciğerci ise pazar günü Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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