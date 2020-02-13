Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi için söz! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi için söz!

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray gözünü lig kupasına dikti... İkinci yarıda yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılılar, ligin 23. haftasında karşılaşacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mutlak mağlup etmek isterken derbi moduna da yavaş yavaş girmeye başladı. Zorlu derbi öncesi Falcao'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

13 Şubat 2020 Perşembe 12:34 Güncelleme: 13.02.2020 13:17
Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi için söz!

Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçını kazanarak lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3 düşürürken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de 1 sıra önünde 5. sırada kendine yer buldu...

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Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi için söz!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final aşamasında Alanyaspor karşısında çıktığı ilk mücadeledeyi 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde iyi bir performans sergileyip sahadan 3-1 galip ayrılsa da bu skor yarı final için yeterli olmadı ve kupaya çeyrek final aşamasında veda etmiş oldu.

Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi için söz!

Kupadan elenmesinin ardından tamamen lige odaklanan teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin şimdiki hedefi kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmekken, sarı-kırmızılıları zorlu maçlar bekliyor...

Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi için söz!

İlk olarak ligde Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, 23. hafta mücadelesinde ise ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi için söz!

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılılar bu sezon Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor...

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