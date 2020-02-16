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16 Şubat 2020, Pazar
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'a müjdesi

Galatasaray'a Maicon müjdesi

'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 'a kiraladığı Brezilyalı stoper için Araplar, sarı-kırmızılı kulüple temas kurarak bonservisi için görüşme talep etti.

Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon euro'ya 'a kiralanan için Araplardan teklif geldi.

Al Nassr adına 'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi. Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.

  1. 16.2.2020
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