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16 Şubat 2020, Pazar
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Uygun adım zirveye! İşte 'ın Yeni 11'i

Uygun adım zirveye! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatya 11'i

Kupadan elenen ’da artık tek hedef şampiyonluk. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet serisini 6’ya taşıyıp, zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor.

, 'de bu akşam BtcTurk 'u konuk edecek. Ligde son 5 maçını kazanan ve yeniden şampiyonluk potasına giren sarı-kırmızılı ekip seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. VAR odasında Tugay Kaan Numanoğlu yer alacak. İlk yarıda 'da oynanan karşılaşma Seri ve Guilherme'nin golleriyle 1-1 bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Seri, Lemina, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem

Yeni Malatya: Farnolle, Chebake, Mina, Yiğithan, Sakib, Chaaleli, Robin, Acquah, Donald, Bifouma, Umut

YILDIZLAR İSTİM ÜSTÜNDE
Hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray'ın en büyük kozları Onyekuru, Emre Akbaba ve olacak. Feghouli de bu üçlüye destek verecek. Hafta içi 'u 3-1 yenmesine rağmen kupadan elenen sarıkırmızılı ekipte artık tek hedef ligi şampiyon bitirmek. Tribünlere 45 bine yakın taraftar bekleniyor. Terim'in geçen hafta verdiği 'camiamızdan bir şeyler bekliyorum' mesajı sonrası maça ilginin rekor seviyeye çıktığı bildirildi.

FALCAO YEDEK SOYUNACAK!
Cimbom'da tedavisi biten maç kadrosuna dahil edildi. Ancak Terim'in Brezilyalı yıldızı yedek soyundurması bekleniyor. Forvette son 5 maçta 6 gol atan Adem ile başlayacak olan tecrübeli hoca, Falcao'yu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.

MARİANO CEZALI
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho bugün forma giyemeyecek. Sağ bekte bu akşam Martin Linnes görev yapacak. Sol bekte ise oynayacak.

ADEM SINIRDA
Aslan'da sarı kart sınırında olan Adem Büyük bu akşam da kart görürse cezalı duruma düşecek ve derbisinde oynayamayacak. Teknik heyet, formda ismi dikkatli olması konusunda uyardı.

  1. 16.2.2020
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