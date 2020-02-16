Uygun adım zirveye! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatya 11'i

Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde son 5 maçını kazanan ve yeniden şampiyonluk potasına giren sarı-kırmızılı ekip seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. VAR odasında Tugay Kaan Numanoğlu yer alacak. İlk yarıda Malatya'da oynanan karşılaşma Seri ve Guilherme'nin golleriyle 1-1 bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Seri, Lemina, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem



Yeni Malatya: Farnolle, Chebake, Mina, Yiğithan, Sakib, Chaaleli, Robin, Acquah, Donald, Bifouma, Umut



YILDIZLAR İSTİM ÜSTÜNDE

Hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray'ın en büyük kozları Onyekuru, Emre Akbaba ve Adem Büyük olacak. Feghouli de bu üçlüye destek verecek. Hafta içi Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupadan elenen sarıkırmızılı ekipte artık tek hedef ligi şampiyon bitirmek. Tribünlere 45 bine yakın taraftar bekleniyor. Terim'in geçen hafta verdiği 'camiamızdan bir şeyler bekliyorum' mesajı sonrası maça ilginin rekor seviyeye çıktığı bildirildi.



FALCAO YEDEK SOYUNACAK!

Cimbom'da tedavisi biten Radamel Falcao maç kadrosuna dahil edildi. Ancak Terim'in Brezilyalı yıldızı yedek soyundurması bekleniyor. Forvette son 5 maçta 6 gol atan Adem ile başlayacak olan tecrübeli hoca, Falcao'yu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.



MARİANO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho bugün forma giyemeyecek. Sağ bekte bu akşam Martin Linnes görev yapacak. Sol bekte ise Ömer Bayram oynayacak.



ADEM SINIRDA

Aslan'da sarı kart sınırında olan Adem Büyük bu akşam da kart görürse cezalı duruma düşecek ve Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak. Teknik heyet, formda ismi dikkatli olması konusunda uyardı.