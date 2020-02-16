Uygun adım zirveye! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatya 11'i
Kupadan elenen Galatasaray’da artık tek hedef şampiyonluk. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet serisini 6’ya taşıyıp, zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor.
Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde son 5 maçını kazanan ve yeniden şampiyonluk potasına giren sarı-kırmızılı ekip seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. VAR odasında Tugay Kaan Numanoğlu yer alacak. İlk yarıda Malatya'da oynanan karşılaşma Seri ve Guilherme'nin golleriyle 1-1 bitmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Seri, Lemina, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem
Yeni Malatya: Farnolle, Chebake, Mina, Yiğithan, Sakib, Chaaleli, Robin, Acquah, Donald, Bifouma, Umut
YILDIZLAR İSTİM ÜSTÜNDE
Hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray'ın en büyük kozları Onyekuru, Emre Akbaba ve Adem Büyük olacak. Feghouli de bu üçlüye destek verecek. Hafta içi Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupadan elenen sarıkırmızılı ekipte artık tek hedef ligi şampiyon bitirmek. Tribünlere 45 bine yakın taraftar bekleniyor. Terim'in geçen hafta verdiği 'camiamızdan bir şeyler bekliyorum' mesajı sonrası maça ilginin rekor seviyeye çıktığı bildirildi.
FALCAO YEDEK SOYUNACAK!
Cimbom'da tedavisi biten Radamel Falcao maç kadrosuna dahil edildi. Ancak Terim'in Brezilyalı yıldızı yedek soyundurması bekleniyor. Forvette son 5 maçta 6 gol atan Adem ile başlayacak olan tecrübeli hoca, Falcao'yu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.
MARİANO CEZALI
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho bugün forma giyemeyecek. Sağ bekte bu akşam Martin Linnes görev yapacak. Sol bekte ise Ömer Bayram oynayacak.
ADEM SINIRDA
Aslan'da sarı kart sınırında olan Adem Büyük bu akşam da kart görürse cezalı duruma düşecek ve Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak. Teknik heyet, formda ismi dikkatli olması konusunda uyardı.
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Uygun adım zirveye! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatya 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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