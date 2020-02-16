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16 Şubat 2020, Pazar
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'ten iddialı sözler! '' maçında...''

Adem Büyük'ten iddialı sözler! ''Fenerbahçe maçında...''

'in 22. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan , maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

, 'u 'ün penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve zorlu deplasmanı öncesi hata yapmadı. Maçın ardından konuşan Galatasaray'ın formda ismi Adem Büyük, Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini de aktardı.

Adem Büyük: Maça iyi başlayamadık, nedenini bilmiyorum, sonrasında toparladık. Rakibimiz iyi konsantre olmuş, iyi çalışmış, gelmiş. İlk 15-20 dakikada sıkıntı yaşadık ama daha sonra kontrolü ele aldık. Kazandığımız için mutluyuz ama belki onlar için daha farklı bir mağlubiyet olabilirdi.

2. yarıda özellikle benim kaçırdığım pozisyonlar var, biraz daha dikkatli olsaydık, skor farklı olabilirdi ama bugün önemli olan kazanmaktı. Bu tip maçlar zorlu geçer, rakibin durumu ortadaydı.

Kimse bizi ilgilendirmiyor, biz kendi durumumuza bakmak durumundayız. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE SERİYE DEVAM EDECEĞİZ"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşleri sorulan Adem, "Umarım güzel bir maç izletiriz derbide. Onların 4 puan önünde gideceğiz, bu bizim için avantaj. Güzel bir gidişat var, orada sürdürmek istiyoruz. Bunun için sıkı bir hafta geçireceğiz ve oradan da istediğimizi alarak seriye devam edeceğiz.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 23:25
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