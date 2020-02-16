Adem Büyük'ten iddialı sözler! ''Fenerbahçe maçında...''
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Adem Büyük, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesi hata yapmadı. Maçın ardından konuşan Galatasaray'ın formda ismi Adem Büyük, Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini de aktardı.
Adem Büyük: Maça iyi başlayamadık, nedenini bilmiyorum, sonrasında toparladık. Rakibimiz iyi konsantre olmuş, iyi çalışmış, gelmiş. İlk 15-20 dakikada sıkıntı yaşadık ama daha sonra kontrolü ele aldık. Kazandığımız için mutluyuz ama belki onlar için daha farklı bir mağlubiyet olabilirdi.
2. yarıda özellikle benim kaçırdığım pozisyonlar var, biraz daha dikkatli olsaydık, skor farklı olabilirdi ama bugün önemli olan kazanmaktı. Bu tip maçlar zorlu geçer, rakibin durumu ortadaydı.
Kimse bizi ilgilendirmiyor, biz kendi durumumuza bakmak durumundayız. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE İLE SERİYE DEVAM EDECEĞİZ"
Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşleri sorulan Adem, "Umarım güzel bir maç izletiriz derbide. Onların 4 puan önünde gideceğiz, bu bizim için avantaj. Güzel bir gidişat var, orada sürdürmek istiyoruz. Bunun için sıkı bir hafta geçireceğiz ve oradan da istediğimizi alarak seriye devam edeceğiz.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 23:25
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Adem Büyük'ten iddialı sözler! ''Fenerbahçe maçında...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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