İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın yıldızı için 10 milyon...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon istenileni veremeyen ve satılması gündemde olan Marcao için İtalyan medyası, flaş bir habere imza attı. Buna göre sarı kırmızılı savunmacı için Çizme ekibi Udınese ve Fiorentina, girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Galatasaray kulislerinde Marcao için 10 milyon euro ve üstünde bir rakam talep edileceği konuşuluyor! İşte detaylar...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük katkıları olan Marcao, bu sezon büyük bir düşüş yaşamıştı.
Birçok maçta taraftarla karşı karşıya gelen 1.85'lik stoper, son dönemde formunu düzeltse de sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. "labaroviola.com" sitesinin haberine göre; Fiorentina onu renklerine katmak için hazırlıklara başladı. Ancak İtalyan ekibi bu konuda yalnız değil. Bir başka Serie A temsilcisi Udinese de Marcao için nabız yokluyor. Sezon sonunda pazarlıklar başlayacak.
2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Cim-Bom'un Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Marcao için 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'la 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Brezilyalı futbolcunun önemli artılarından biri sol ayaklı olması. Dünya futbolunda sol ayaklı stoper, zor bulunuyor. Bu sebeple piyasası da yüksek. G.Saray, onu satması halinde maliyeti daha uygun bir futbolcu için transfer çalışmaladıra başlayacak. Bu ismin yabancı olması bekleniyor.
OZAN KABAK'I 11'E SATTILAR
Kabak'ın satılmasının ardından Galatasaray, Marcao'yla bu bölgedeki boşluğu doldurmuştu. Oldukça karlı bir alışveriş yapan Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden benzer bir operasyona imza atması bekleniyor. 2019'un ocak ayında Cim-Bom, Ozan Kabak'ı 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a göndermişti. 4 milyon euroya Marcao getirilmiş ve sezon sonunda da şampiyonluk yaşanmıştı. Galatasaray scout ekibinin yeniden sol ayaklı bir stoper için arayışta olduğu öğrenildi. Bu konuda hummalı bir çalışma var.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 16:49
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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