Galatasaray'dan sezon sonu için transfer hamlesi! Bundesliga

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da tek hedef Süper Lig şampiyonluğu... İkinci yarıda lige iyi bir başlangıçla 5'te 5 yaparak lider ile puan farkını 3 puana düşürmüş ve şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydetmişti. Öte yandan sezon sonu çalışmalarına da hız veren Galatasaray Yönetimi transfer girişimlerine şimdiden başladı. İşte detaylar...