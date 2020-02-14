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Galatasaray'dan sezon sonu için transfer hamlesi! Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da tek hedef Süper Lig şampiyonluğu... İkinci yarıda lige iyi bir başlangıçla 5'te 5 yaparak lider ile puan farkını 3 puana düşürmüş ve şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydetmişti. Öte yandan sezon sonu çalışmalarına da hız veren Galatasaray Yönetimi transfer girişimlerine şimdiden başladı. İşte detaylar...
14 Şubat 2020 Cuma 16:27
Güncelleme: 14.02.2020 16:35
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Sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenerek taraftalarını üzmüştü.
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Ligde oynadığı son 5 maçta puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 21. hafta itibarıyla zirvenin 39 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alıyor.
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Öte yandan devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Aslan'da, sezon sonu hazırlıkları da şimdiden başladı.
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Faslı oyuncu Belhanda'nın devre arasında gönderileceği sıkça konuşulmuş ancak oyuncu takımda kalmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isimler için de arayışlar başladı...
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2020-2021 HAZIRLIKLARI Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde üst üste kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.