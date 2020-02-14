Club Brugge'den flaş Diagne yanıtı! "Kapı şu anda kapalı"
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, bir süredir kadro dışı kalmasının ardından geçtiğimiz günlerde takım ayrı çalışmalara başlayan Mbaye Diagne ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Devre arasında sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği konuşulan Diagne, hiçbir takım ile anlaşamamış ve Belçika ekibinde devam etme kararı almıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler" sözlerinin ardından Brugge yönetimi Senegalli futbolcuyu geri çağırmış ve takımdan ayrı antrenmanlara başlatmıştı.
Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, Waasland-Beveren maçı öncesinde Mbaye Diagne ile ilgili soruları yanıtladı.
28 yaşındaki futbolcunun durumu ile ilgilenmediğini kaydeden Clement, "Diagne takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben, takımda bizimle birlikte idman yapan oyuncularla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.
"KAPI ŞU ANDA KAPALI"
"Diagne'ye kapı kapalı mı?" şeklindeki soruya ise tecrübeli teknik adam, "Kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 19:26
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Club Brugge'den flaş Diagne yanıtı! "Kapı şu anda kapalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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