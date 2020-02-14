Club Brugge'den flaş Diagne yanıtı! "Kapı şu anda kapalı"

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Devre arasında sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği konuşulan Diagne, hiçbir takım ile anlaşamamış ve Belçika ekibinde devam etme kararı almıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler" sözlerinin ardından Brugge yönetimi Senegalli futbolcuyu geri çağırmış ve takımdan ayrı antrenmanlara başlatmıştı.

Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, Waasland-Beveren maçı öncesinde Mbaye Diagne ile ilgili soruları yanıtladı.

28 yaşındaki futbolcunun durumu ile ilgilenmediğini kaydeden Clement, "Diagne takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben, takımda bizimle birlikte idman yapan oyuncularla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPI ŞU ANDA KAPALI"

"Diagne'ye kapı kapalı mı?" şeklindeki soruya ise tecrübeli teknik adam, "Kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.