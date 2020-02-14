Club Brugge'den flaş Diagne yanıtı! "Kapı şu anda kapalı" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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'den flaş Diagne yanıtı! "Kapı şu anda kapalı"

Club Brugge'den flaş Diagne yanıtı! "Kapı şu anda kapalı"

Philippe Clement, bir süredir kalmasının ardından geçtiğimiz günlerde takım ayrı çalışmalara başlayan ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu.

Yaz döneminde 'dan kiralık olarak 'a transfer olan , disiplinsiz hareketleri nedeniyle kalmıştı. Devre arasında sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği konuşulan Diagne, hiçbir takım ile anlaşamamış ve ekibinde devam etme kararı almıştı.

Galatasaray Başkanı 'in "Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler" sözlerinin ardından Brugge yönetimi Senegalli futbolcuyu geri çağırmış ve takımdan ayrı antrenmanlara başlatmıştı.

Club Brugge Phillippe Clement, Waasland-Beveren maçı öncesinde Mbaye Diagne ile ilgili soruları yanıtladı.

28 yaşındaki futbolcunun durumu ile ilgilenmediğini kaydeden Clement, "Diagne takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben, takımda bizimle birlikte idman yapan oyuncularla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPI ŞU ANDA KAPALI"

"Diagne'ye kapı kapalı mı?" şeklindeki soruya ise tecrübeli teknik adam, "Kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 19:26
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