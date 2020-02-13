Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, sarı kırmızılıların eski futbolcusu Arda Turan da Terim'i yanlız bırakmadı.
Rezan Meral Aksu için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.
Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da yer aldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 18:39
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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