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13 Şubat 2020, Perşembe
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'i yalnız bırakmadı

Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı

Teknik Direktörü 'in vefat eden kayınvalidesi , son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, sarı kırmızılıların eski futbolcusu da Terim'i yanlız bırakmadı.

için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Kulübü Başkanı , yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.

ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu da yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, 'nda toprağa verildi.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 18:39
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