Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı

Rezan Meral Aksu için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.



Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da yer aldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.