Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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'in eşi Fulya Terim'in annesi hayatını kaybetti

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü 'in kayınvalidesi Rezan Merak Aksu vefat etti. Sarı-kırmızılı camia, Terim'in vefat eden kayınvalidesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Teknik Direktörü 'in kayınvalidesi vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın hocamız Fatih Terim'e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 11:04
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