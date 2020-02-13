Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Merak Aksu vefat etti. Sarı-kırmızılı camia, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın hocamız Fatih Terim'e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 11:04
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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