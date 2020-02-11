İki güzel haber
Alanya ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sakatlardan güzel haber geldi.
Alanya ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sakatlardan güzel haber geldi. Sarı-kırmızılılarda, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Gözyaşları içinde sahayı terk eden Uruguaylı oyuncu dün sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Ayrıca tedavisi tamamlanan Radamel Falcao da kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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