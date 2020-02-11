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11 Şubat 2020, Salı
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İki güzel haber

İki güzel haber

Alanya ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başlayan 'da sakatlardan güzel haber geldi.

Alanya ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başlayan 'da sakatlardan güzel haber geldi. Sarı-kırmızılılarda, ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Gözyaşları içinde sahayı terk eden Uruguaylı oyuncu dün sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Ayrıca tedavisi tamamlanan da kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
  1. 11.2.2020
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