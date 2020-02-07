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07 Şubat 2020, Cuma
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Igor 'dan sözleri! "En büyük problem..."

Igor Tudor'dan Galatasaray sözleri! "En büyük problem..."

Bir dönem 'ı çalıştıran, bugünlerde ise 'in başında olan Igor , Varazdin'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Tudor'un o sözleri...

'da problemlerin en büyüğünü yaşadığını kaydeden , " ayrılıklar var, bu sporun vazgeçilmez bir parçası. Her gün yeni şeyler oluyor. Şu anda Igor Tudor, 6 yıl önceki Igor Tudor değil. Kimse aynı değil, takımlar da değişiyor. de 6-7 yıl önceki Hajduk Split değil. Her takımda problemler var. ya da Galatasaray'ı çalıştırıyorsan, dünyanın en büyük problemlerine sahip olursun. Hajduk'da da problem yaşanıyor, birçok güzel şey yaşandığı gibi. Medyayı az takip edip, gelişime odaklanmak lazım. Kalite varsa, ortaya çıkar." dedi.

"GUARDIOLA YÜZLERCE MİLYON HARCIYOR"
döneminde daha çok para harcama imkanına sahip olsa mutlu olacağını da kaydeden Hırvat hoca, "Hajduk Split'te 4-5 milyon euro daha harcamak isterdim, böylece 4-5 üst düzey oyuncu daha alabilirdik. Guardiola yüzlerce milyon para harcıyor ama şampiyon olmak için yine de birkaç oyuncu transferi daha istiyor. Antrenörlerin işi tartışmaya açık ve herkesin de mentalitesi farklı. Kitleleri mutlu etmek kolay değil. İngiliz gazetelerini açın, dünyanın en iyi hocası Guardiola'nın da eleştirildiğini görürsünüz." diye konuştu.

  1. 07.02.2020
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