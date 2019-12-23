Igor Tudor Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile anlaştı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Igor Hırvatistan'ın takımı ile anlaştı

Igor Tudor Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile anlaştı

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden , bir dönem 'de ve 'u çalıştıran Igor ile anlaştı.

'de ve 'u çalıştıran Hırvat teknik adam, 5 yıl sonra yeniden eski takımının başına getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik direktörün 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımı 'in başına getirildiği belirtilerek, 'un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

Futbolculuk kariyerinde Hajduk Split'in en önemli isimlerden biri olan Igor Tudor, 2013-2015 yıllarında da Hırvat ekibini çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca, 'da PAOK, Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray ile 'da Udinese takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.

Hajduk Split, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nde 'in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Tudor ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

  1. 23.12.2019
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