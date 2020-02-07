Babasına koştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1. yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrine gitti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1. yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrine gitti. İlk olarak Adana Demirspor'un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal'ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.
ANNESİNİ TESELLİ ETTİ
Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim'i teselli etmeye çalıştı. Terim'in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı.
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