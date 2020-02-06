Shaqiri Cimbom’a!

Xherdan Shaqiri yeniden gündemde. Liverpool'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki İsviçreli yıldız için Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağı belirtildi. La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Shaqiri'nin daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve bu kulübün G.Saray olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.