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06 Şubat 2020, Perşembe
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Shaqiri Cimbom’a!

Shaqiri Cimbom’a!

yeniden gündemde. 'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki İsviçreli yıldız için 'ın sezon sonunda girişimde bulunacağı belirtildi.

yeniden gündemde. 'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki İsviçreli yıldız için 'ın sezon sonunda girişimde bulunacağı belirtildi. La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Shaqiri'nin daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve bu kulübün G.Saray olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

  1. 6.2.2020
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