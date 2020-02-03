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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'ın acı günü! Maç sonu duyurdu

Ömer Bayram'ın acı günü! Maç sonu duyurdu

'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği 'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezonki 8. asistine imza atan ise acı haberi maç sonu yaptığı paylaşımla duyurdu.

, galibiyetiyle ligde üst üste 4. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveye yaklaştı.

Bu sezon gösterdiği performansla 11'in değişilmez isimlerinden olan , Kayserispor maçında da asistlerine devam etti. Donk ve Feghouli'nin gollerinde asist yapan Ömer, ligde bu sezonki 8. asistini kaydetti. 28 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi ve 'nda da birer asisti bulunuyor. Ömer Bayram, ligdeki asistlerde zirvede olan 'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı da yakalamış oldu.

DEDESİNİN VEFAT ETTİĞİNİ DUYURDU

Bu arada yıldız futbolcu maç sonu hesabından yaptığı paylaşımla, dedesinin vefat ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı oyuncu, "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.


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  1. 03.02.2020
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