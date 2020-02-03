Ömer Bayram'ın acı günü! Maç sonu duyurdu

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor galibiyetiyle ligde üst üste 4. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveye yaklaştı.

Bu sezon gösterdiği performansla 11'in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram, Kayserispor maçında da asistlerine devam etti. Donk ve Feghouli'nin gollerinde asist yapan Ömer, ligde bu sezonki 8. asistini kaydetti. 28 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da birer asisti bulunuyor. Ömer Bayram, ligdeki asistlerde zirvede olan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı da yakalamış oldu.

DEDESİNİN VEFAT ETTİĞİNİ DUYURDU

Bu arada yıldız futbolcu maç sonu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, dedesinin vefat ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı oyuncu, "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.



