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02 Şubat 2020, Pazar
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'da cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü

'ın sahasında 'u ağırladığı maçta Younes 49. dakikada gördü. Faslı yıldız toplamda 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Belhanda, Galatasaray'ın deplasmanında forma giyemeyecek.

'da Younes şoku yaşanıyor. Sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Belhanda, maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, Younes Belhanda 49. dakikada orta sahada yaptığı müdahalenin ardından gördü ve art arda 4. sarı kartını gören Faslı oyuncu, 21. haftada ile oynayacak maçta cezalı duruma düştü.

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Şubat Pazar günü 19:00'da karşı karşıya gelecek

  1. 02.02.2020
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