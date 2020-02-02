Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'u ağırladığı maçta Younes Belhanda 49. dakikada sarı kart gördü. Faslı yıldız toplamda 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Belhanda, Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Younes Belhanda şoku yaşanıyor. Sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Belhanda, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, Younes Belhanda 49. dakikada orta sahada yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve art arda 4. sarı kartını gören Faslı oyuncu, 21. haftada Kasımpaşa ile oynayacak maçta cezalı duruma düştü.
Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Şubat Pazar günü 19:00'da karşı karşıya gelecek
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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