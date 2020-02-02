Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Younes Belhanda şoku yaşanıyor. Sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Belhanda, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, Younes Belhanda 49. dakikada orta sahada yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve art arda 4. sarı kartını gören Faslı oyuncu, 21. haftada Kasımpaşa ile oynayacak maçta cezalı duruma düştü.



Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Şubat Pazar günü 19:00'da karşı karşıya gelecek