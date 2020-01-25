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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Dragovic’e teklif gelmedi

Dragovic’e teklif gelmedi

Leverkusen'den ayrılmaya hazırlanan için yeni açıklama geldi. Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun menajeri , 'e konuştu.

Leverkusen'den ayrılmaya hazırlanan için yeni açıklama geldi. Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun menajeri , 'e konuştu. Hagmayr, "Bugün itibarıyla ne bir konuşma, ne de bir ilgi var" yorumunu yaptı. Hagmayr, Bologna konusunda ise açıklama yapmamayı tercih etti.
  1. 25.1.2020
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