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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Seleznov'dan itirafı: göndermedi

Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Akhisarspor göndermedi

’un Ukraynalı yıldızı , bu hafta karşılaşacakları eski takımı ’a eleştirilerde bulunarak, “Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni ’a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti, Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Umurumda değiller” dedi.

1'inci Lig'in 18'inci haftasında , sahasında 'ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ilk golün sahibi , 3 puana ulaştıklarını ve önemli olanın bu olduğunu vurguladı.

19'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda eski takımı ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine sitemkar ifadeler kullanan 34 yaşındaki Ukraynalı forvet, "Onlar umurumda değil. Beni istediğinde beni göndermedikleri andan itibaren umurumda değiller. Beni kadro dışı bıraktıkları andan itibaren onları hiç umursamadım. Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray'a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti. Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Bu asla iyi değil. Bazı oynadığım takım arkadaşlarım ve hocalarıma saygı duyuyorum. Taraftar ve şehri seviyorum. Ama bir kişi hakkında ise aynı şeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

Bu sezon 5'inci kez fileleri havalandıran Seleznov, kişisel olarak gol hedefinin bulunmadığını da kaydederek, "Her maç gol atmayı istiyorum ancak bu mümkün değil. bu. Önemli olan takımın nasıl oynadığı. Çünkü takım kazanırsa herkes mutlu olur. Taraftar bu akşam yine harikaydı. Müthiş bir atmosfer vardı. İnşallah daha çok taraftar görürüz. Burak'ın asisti çok iyiydi. Pozisyon çok hızlı gelişti. Öyle bir vuruşu planlamadım, 1 saniye içinde gelişti" dedi.

İlk 11'de şans bulmaya başlamasının ardından attığı gollerle de dikkat çeken Ukraynalı yıldız, Bursaspor'un son 5 maçında 4 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri üzerine çekti.


  1. 20.01.2020
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