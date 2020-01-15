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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Nagatomo son kez

Yeni sol bek Saracchi'nin edilmesi sonrasında takımdan ayrılması kesinleşen , maçıyla G.Saray'a veda ediyor.

Yeni sol bek Saracchi'nin edilmesi sonrasında takımdan ayrılması kesinleşen , maçıyla G.Saray'a veda ediyor. Bugün, son kez sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenen Japon futbolcu, sonrasında takımdan ayrılacak. Bologna ile görüşen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

  1. 15.1.2020
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