Nagatomo son kez
Yeni sol bek Saracchi'nin transfer edilmesi sonrasında takımdan ayrılması kesinleşen Nagatomo, Rizespor maçıyla G.Saray'a veda ediyor.
Yeni sol bek Saracchi'nin transfer edilmesi sonrasında takımdan ayrılması kesinleşen Nagatomo, Rizespor maçıyla G.Saray'a veda ediyor. Bugün, son kez sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenen Japon futbolcu, sonrasında takımdan ayrılacak. Bologna ile görüşen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
- 15.1.2020
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Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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