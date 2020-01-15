Nagatomo son kez

Yeni sol bek Saracchi'nin transfer edilmesi sonrasında takımdan ayrılması kesinleşen Nagatomo, Rizespor maçıyla G.Saray'a veda ediyor. Bugün, son kez sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenen Japon futbolcu, sonrasında takımdan ayrılacak. Bologna ile görüşen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.