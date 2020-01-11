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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Ön liberoya yerli isim

Ön liberoya yerli isim

'da ön libero konusunda da araştırmalar devam ederken yerli isimlere ağırlık veren 'in üzerinde en fazla durduğu isim 'dan ...

'da ön libero konusunda da araştırmalar devam ederken yerli isimlere ağırlık veren 'in üzerinde en fazla durduğu isim 'dan ... Ancak 'den Alparslan ile Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ve 'dan da dikkatle izlenen isimler. Okay için bir süredir şartlar zorlansa da Terim'in Sekidika transferinde olduğu gibi Oğulcan ya da Mehmet'le bir risk daha alabileceği konuşuluyor.
  1. 11.1.2020
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