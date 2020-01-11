Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulunda konuştu. Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ödemeyi almıştık fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Temerrüde girmiştik. Yani tüm borcunu öde yoksa mal varlığına el koyarım, demek. Ada bizim kırmızı çizgimiz, dedik. 60 günlük uyarı ve tahliye süreci mümkün değildi. Çünkü Kemerburgaz arazisini teslim alamamıştık. Florya'da çalışan spor ekibimize sokakta antrenman yaptıramazdık. Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük. Florya'nın tapusunun geri alınması, benim veya yönetimimin değil Galatasaray camiasının başarısıdır. Ben buradan açıkça Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz de bundan hemen heveslenip saldırıda bulunmasın 'bize de verin' diye. Biz kendi mülkümüz (Florya) kendi evimizi aldık.

"HACİZ SORUNUNU ÇÖZDÜK KİMSE SORMADI"

Bu arada bir haciz olayıyla karşılaştık. Divanda bir tek soru sorulduğunu görmedim. Bunu nasıl çözdünüz demediler. Bize kuvvetli teşekkür de edilmedi. Edenleri yönetimci olmakla suçladılar. Eğer sizin ajandanız ve ikinci planınız yoksa, beklediğiniz tek şey vardır 'takdir duygusu'. Vefa ve takdir göremezseniz bu sosyal dayanışmayı yok eder. Biz haciz sürecini de çözdük.

"ÜCRETLERİ DÜZENLEMEMİZ LAZIM"

Gerek profesyonel takımın ücretlendirmesi, gerekse teknik ekiplerin ücretlendirmesi çok yüksek. Bunu düzenlememiz lazım. Kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Ancak şunu da söyleyim hiç FIFA'lık olmadık. Galatasaray asla hileye, hurdaya, mertçe olmayan bir harekete girmez. Alnımız açık. Hata yaptıysak söyleyin düzeltiriz.