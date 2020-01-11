Galatasaray'ın yeni transferi ölümden döndü! Sahalara dönüş tarihi...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı... Sarı kırmızılı taraftarları sevince boğan bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun Galatasaray kamp kadrosuna dahil edilmemesi akıllarda soru işareti oluşmasına sebep olmuştu... Yaşanan bu gelişmelerin ardından Onyekuru'nun Galatasaray kampına dahil edilmemesinin arkasındaki sebep belli oldu! İşte detaylar...

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:55 Güncelleme: 11.01.2020 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





