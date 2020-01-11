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Galatasaray'ın yeni transferi ölümden döndü! Sahalara dönüş tarihi...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı... Sarı kırmızılı taraftarları sevince boğan bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun Galatasaray kamp kadrosuna dahil edilmemesi akıllarda soru işareti oluşmasına sebep olmuştu... Yaşanan bu gelişmelerin ardından Onyekuru'nun Galatasaray kampına dahil edilmemesinin arkasındaki sebep belli oldu! İşte detaylar...
11 Ocak 2020 Cumartesi 12:55
Güncelleme: 11.01.2020 13:07
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Galatasaray ara transfer döneminde Monaco'dan Henry Onyekuru'ya resmen imzayı attırarak, 23. şampiyonluk için tasarlanan kadrosuna önemli bir ismi dahil etmişti...
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Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği yıldız futbolcu, gelişinin ardından ayağının tozuyla idmana çıkmış ve kendini göstermişti. Sarı kırmızılı camiada büyük sevince yol açan bu transfer sonrasında flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların lige verilen arada kamp için Antalya'ya yolculuğa çıkmış ancak kadroda Henry Onyekuru'nun olmayışı camiayı şoke etmişti... Yaşanan bu gelişmelerin ardından Onyekuru'nun kampa dahil edilmemesinin ardında yatan sebep ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre, Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Galatasaray'ın flaş transferi Henry Onyekuru'nun ölümden döndüğü ortaya çıktı... Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı oyuncusunun ısrarlı ateş şikayeti üzerine yapılan incelemelerde 'sıtma parazitine' rastlandı. Yaşananlar nedeniyle Onyekuru'nun büyük tehlike atlattığı ortaya çıktı.
Galatasaray Sağlık Kurulu, deyim yerinde ise genç oyuncunun hayatını kurtardı. Ateş şikayeti olan futbolcunun Galatasaray'a imza atmadan önce Nijerya'ya tatile gitmesi üzerine 'sıtma' olabileceği şüphesi göz önüne alındı.