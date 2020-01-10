Jesse Sekidika resmen Galatasaray’da

Galatasaray, Eskişehirspor'dan ayrılan Jesse Sekidika'nin transferini de bitirdi. Devre arasına Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katarak giren Cimbom, dün Nijeryalı kanat oyuncusunu da açıkladı. Sarıkırmızılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık anlaşma yaparken Jesse Sekidika bu sezon 125 bin euro, sonraki sezonlarda ise 250 bin euro maaş alacak. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, Jesse'nin Galatasaray'a büyük katkıda bulunacağını söyledi. Başkan Cengiz, "Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

EN AZ 20 SENE BİZDE OYNAR!

Dün Sekidika'nın transferinin açıklanması beklenirken önce transferde önemli bir payı bulunan Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı düştü. Albayrak'ın oyuncuya sarıldığı fotoğraf viral olurken başarılı yönetici daha sonra yaptığı açıklamada, "Sekidika en az 20 sene G.Saray formasını çıkarmaz" dedi.



FIRSATI KAÇIRMAM

Fenerbahçe ve Trabzon'un da istemesine karşın Galatasaray'ı seçen Sekidika, çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisini göstermek istediğini belirten Nijeryalı, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi" açıklamasını yaptı.



Maaşını alamaması nedeniyle Eskişehir'le tek taraflı sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'da 28 numaralı forma giyecek.



EN ÖNCE FOTOMAÇ

Türk spor basınının bir numarası Fotomaç, Sekidika transferinde de farkını ortaya koydu. 9 Aralık'ta 'Sekidika sürprizi' başlığıyla tüm rakiplerinden önce Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray'ın gündemine girdiğini duyurdu. Fotomaç daha sonraki günlerde gelişmeleri aktarmayı ihmal etmedi.



KANATLAR NİJERYALI

Sol kanadı Ryan Babel'den alıp Henry Onyekuru'ya emanet eden Fatih Terim, sağı da gençleştirdi. Feghouli'nin yerine Sekidika görev yapacak. Böylece gençleşen kanatlarda iki Nijeryalı forma giyecek.



ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Sekidika, başta sağ kanat olmak üzere her iki kanatta ve forvette forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, futbol eğitimini Benfica ve Stoke gibi kulüplerde aldı. Eskişehir'de 29 maçta 14 gol, 3 asist ile oynadı.