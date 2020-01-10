MAÇ SONUCU Galatasaray 3-1 Altay

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın gollerini Falcao (9'), Belhanda (52'), Emre Akbaba (62') kaydederken Altay adın tek golü 75. dakikada Hakan Demirci kaydetti. Karşılaşmanın 72. dakikasında Altay penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Taylan, Feghouli, Ömer, Falcao

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren, Alhassan, Anton Putilo, Hüsamettin Yener, Leandro Barrios, Kappel

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı. Altay mücadeleye başlayan taraf.

3' Galatasaray Altay ceza sahası önünde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ömer Bayram'ın vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

9' GOL! Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Falcao topu ve kaleciyi ters köşelere yatırarak karşılaşmanın ilk golünü kaydetti (1-0)

13' Ataklarını sıklaştıran Galatasaray'da Feghouli kale önünde topla buluştu. Güzel bir vuruşla topu kaleye nişanlayan Cezayirli futbolcunun şutunu kaleci Cihan son anda kornere çeldi.

14' Galatasaray'da Donk girdiği ikili mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

20' Sarı-kırmızılılarda atılan ara pası sonrası topla buluşan Falcao bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem bayrağını kaldırdı.

18' Alhassan yaptığı mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

23' Kale önünde topla buluşan Feghouli, Alhassan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun başına geçen Cezayirli yıldızın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

39' Galatasaray ataklarını sıklaştırdı.

45' İY | İlk yarıda son düdük geldi.

46' Karşılaşmada ikinci yarının başladı.

46' Galatasaray ikinci yarıya 9 değişiklikle başladı. Altay'da ise Aydın Bağ yerini Cihan Topaloğlu'na bıraktı.

50' Galatasaray ikinci yarıda da etkisini sürdürüyor.

52' GOL! Ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar da Adem Büyük'ün pasında Belhanda ikinci kez fileleri havalandıran isim oldu. (2-0)

54' Altay'da bir değişik daha. Hélder Tavares yerini Yılmaz Özeren'e bıraktı.

62' GOL! Galatasaray farkı Emre Akbaba ile 3'e çıkarmayı başardı. Golün asistini yeni transferlerden Jesse Sekidika yaptı. (3-0)

72' GOL! Altay, Hakan Demirci'nin golüyle farkı 2'e indirdi.

75' Altay penaltı kazandı. Marco Paixão'nun kullandığı vuruşta genç kaleci Berk Balaban kurtardı ve farkın 1'e inmesini engelledi.

81' Mücadelenin son 10 dakikasına girildi.

90' MS | Karşılaşmada son düdük çaldı. (3-1)

113 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Galatasaray, Altay ile daha önce 113 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 66 galibiyet aldı. Maçların 27'si beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaların 20'si Altay üstünlüğüyle son buldu.

Galatasaray ve Altay takımı son olarak 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda B Grubu'nda karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Galatasaray Yaser Yıldız ve Milan Baros'un golleriyle 1-2'lik galibiyet alarak ayrıldı. Altay'ın tek golünü ise Şehmus Özer kaydetmişti.

Bu sezon TFF 1. Lig'inde boy gösteren Altay, devre arasını 24 puanla 8. sırada kapadı. Ligdeki son 5 maçını kaybetmeyen İzmir temsilcisi bu maçların ikisinde galip gelirken, 3 karşılaşmada da berabere kaldı. 17 maçta 8 kez fileleri sarsan Marco Paixao, siyah-beyazlı Altay'ın en etkili ismi olarak göze çarpıyor.