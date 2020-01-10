Galatasaray'a Simon Kjaer şoku! İşte yeni takımı

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreye moralli giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip stoper transferi yoğun çaba harcarken, bir süredir gündemde bulunan Simon Kjaer'den Cimbom'a kötü haber geldi.
10 Ocak 2020 Cuma 22:52
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Süper Lig'in ilk yarısında istediği performansı sergileyemen Galatasaray'da ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte gözler takıma katılacak takviyelere çevrilmişti.
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İlk 17 haftada topladığı 27 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atmış ve taraftarın beklentisini karşılayamamıştı.
Yaz transfer sezonunda takıma katılan yıldız futbolculardan beklenilen verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, yaptığı konuşmalarda ocak ayını işaret etmişti.
Takımdaşlık olgusundan uzak bir görüntü çizen Galatasaray'da deneyimli teknik adam radikal kararlar alacaklarını belirtmiş ve yaşanacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.
Transfer döneminin ilk günü MarceloSaracchi ve HenryOnyekuru'yu açıklayan Cimbom, Eskişehirspor'dan JesseSekidika'yı da renklerine bağladı.