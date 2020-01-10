Galatasaray'a Simon Kjaer şoku! İşte yeni takımı

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreye moralli giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip stoper transferi yoğun çaba harcarken, bir süredir gündemde bulunan Simon Kjaer'den Cimbom'a kötü haber geldi.

10 Ocak 2020 Cuma 22:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





