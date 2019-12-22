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22 Aralık 2019, Pazar
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Göztepe bayramı

Güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan ekibi, Jerome ve Halil’in attığı gollerle sonuca ulaştı. Çok daha fazlasını da kaçırdı.

Göztepe, karşısında şahlandı. 'u deplasmanda mağlup eden, ile evinde berabere kalan sarı-kırmızılılar, Galatasaray'a da kabusu yaşattı. Taraftarının desteğiyle coşan , daha 9. dakikada öne geçmeyi başardı. Cameron Jerome, Muslera'yı avlayan isimdi. 27. dakikada Gassama'nın kendi kalesine attığı golle sendelese de yılmadı ve Galatasaray karşısında bir gol daha bulmayı başardı. Bu kez sahneye çıkan isim sahanın başarılı ismi 'dı.

6 MAÇTIR KAYBEDİYORDU

Ev sahibi ekip ayrıca 78. dakikada Serdar ile direğe takıldı. Galatasaray karşısında etten duvar ören ve rakibine top göstermeyen Göztepe, 90 dakika sonunda haklı bir galibiyete ulaştı. Galatasaray ile oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Göz-Göz, bu kez büyük bir zafere imza atarak yeni bir sayfa açtı. Renktaşını 2-1'lik skorla geçen üst sıralar için umutlanan ekibi, Galatasaray karşısında 17 sene sonra mutlu sona ulaşmış oldu. Karşılaşma sonunda Bornova Stadı'nda adeta bayram sevinci yaşandı. Futbolcular taraftarla bütünleşti.

3 OYUNCUSUNU KAYBETTİ

Göztepe, dün akşam Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek büyük bir başarının altına imza attı ama bu karşılaşmada 3 oyuncusundan oldu. Jerome, Gassama ve Titi gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Bu oyuncular önümüzdeki hafta lider Demir Grup ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

GASSAMA YİNE KALESİNE

G.Saray karşısında Lamine Gassama büyük bir şanssızlık yaşadı. 27. dakikada Ryan Babel'in kafa vuruşunda top bu oyuncunun ayağına çarpıp ağlara gitti. Senegalli, bu golün ardından büyük üzüntü yaşadı. İlginç bir tesadüf, kariyerinde kendi kalesine attığı iki gol de (Diğeri Alanya'da) Galatasaray maçında geldi.

SERDAR GÜRLER TAŞIYOR

Son haftaların başarılı ismi Serdar Gürler, G.Saray karşısında da skora katkı yapmayı ihmal etmedi. zorlu maçın 61. dakikasında Halil Akbunar'ı golle buluşturdu. Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 5 golün dördüne doğrudan katkı (2 gol & 2 asist) yapmış oldu ve bir kez daha taraftarların sevgilisi oldu. Alkışı hak etti.

  1. 22.12.2019
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